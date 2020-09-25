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Aktüel Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 13:53:42 -
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda İ.Y, E.İ, N.T, V.Ç. ve A.K. gözaltına alındı.

Zanlılara ait adreslerde 5 bin 200 uyuşturucu hap, 170 gram toz esrar, 80 gram sentetik uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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