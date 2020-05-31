  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-31 14:45:50 -
Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

BURSA (AA) - Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddia edilen H.K. ve N.K'ye yönelik operasyon başlattı.

Gözaltına alınan zanlıların üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 11 kilo 850 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiğinden şüphelenilen 3 bin lira ele geçirildi.

H.K. ve N.K, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı