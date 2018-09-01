Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kullanmak için uyuşturucu bulundurmak suçundan 4 kişiyi yakaladı. Şahısların üzerinden bir miktar bonzai ve metamfetamin çıkması üzerine ekipler soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan operasyonlarda, şahıslara uyuşturucu satan Ü.K. ve A.N. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada bir miktar bonzai ve metamfetamin ele geçirildi.

4 kişi hakkında uyuşturucu satın almak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı. Ü.K. ve A.N. ise sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.