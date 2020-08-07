  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 21:53:20 -
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İnegöl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde daha önce tespit edilen M.T'nin evine operasyon düzenledi.

Evde bulunan M.T, H.H, F.U. ve B.O'nun üzerinde yapılan aramada 15 gram bonzai, 10 gram metamfetamin, evde ise 5 adet şeffaf kilitli poşet ile 5 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi.

Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkez Bankası'ndan son dakika hamlesi
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan son dakika hamlesi

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "10 Ağustos'tan itibaren piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite ..
Tatilci Başkan İmamoğlu'ndan Muharrem İnce yorumu
Siyaset

Tatilci Başkan İmamoğlu'ndan Muharrem İnce yorumu

Bulduğu her fırsatta tatile çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li Muharrem İnce'nin yeni partisi hakkında sorula..
Erdoğan'dan Muharrem İnce ve Meral Akşener açıklaması
Gündem

Erdoğan'dan Muharrem İnce ve Meral Akşener açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı