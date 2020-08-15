Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde çıkan ot yangını söndürüldü
BURSA (AA) - Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde çıkan ot yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Kireç Ocakları mevkisinde özel arazideki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Duman yükseldiğini görenler, itfaiye ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ihbarda bulundu.
Yangın bölgesine kısa sürede ulaşan itfaiye ve orman bölge ekipleri, çalışma başlattı.
Helikopterin de destek verdiği çalışmalarla yangın, ormanlık alana sıçramadan kısa sürede söndürüldü.