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Bursa’da ulaşımda gece mesaisi

Bursa’da ‘modern ve kolay ulaşılabilir bir kent hedefiyle’ ulaşım faaliyetlerine öncelik veren Büyükşehir Belediyesi, raylı sistem hatlarında gece-gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:26
Bursa’da ulaşımda gece mesaisi

Bursa’da ‘modern ve kolay ulaşılabilir bir kent hedefiyle’ ulaşım faaliyetlerine öncelik veren Büyükşehir Belediyesi, raylı sistem hatlarında gece-gündüz çalışmalarını sürdürüyor.


Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kentte, rahat ve güvenli şekilde yolculuk etmelerini sağlamak amacıyla raylı sistemdeki bakım ve kontrollerine aralıksız devam ediyor. Bursa’da ulaşımı pratik çözümlerle rahatlatan, akıllı kavşak ve yol genişletme çalışmalarının yanı sıra yeni metro hatları ile köprülü kavşak projelerine de ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, mevcut raylı sistem hattında kapasite artışı için başlatılan sinyal optimizasyon çalışmalarını yoğunlaştırdı. BursaRay yolcu kapasitesini 280 binlerden 440 binlere çıkarmayı hedefleyen faaliyetler, gündüz metro seferlerinin aksamaması için gece saatlerinden sabah gün doğana kadar sürüyor.


Şehreküstü’den sonra sıra Osmangazi’de


Sinyalizasyon optimizasyon çalışmaları kapsamında, Şehreküstü bölgesindeki makas ve ekipman montajları tamamlanmak üzere. Sinyalizasyon ekipmanlarının da yurtdışından sevkiyatının devam ettiği belirtiliyor. Makas montaj çalışmalarının Kurban Bayramı sonrasında Şehreküstü’nün ardından Osmangazi bölgesinde devam edeceği ifade edildi. Bu nedenle bazı günlerde Acemler ile Şehreküstü arasında tren işletimi erken sonlanarak, bu bölgede otobüs aktarmalı işletim yapılacak. İşletimi etkileyen çalışmaların okullaraçılana kadar tamamlanması bekleniyor.


Öte yandan Büyükşehir sınırları dahilinde raylı sistem ve otobüs işletmeciliği hizmetlerini yürüten BURULAŞ Genel Müdürlüğü de vatandaşların rahat ve güvenli şekilde yolculuk etmelerini sağlamak amacıyla, çalışma sistemleri ile ilgili periyodik bakım ve kontrollerini de eksiksiz yerine getiriyor.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:26
  1. doğa

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