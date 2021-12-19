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Yerel Bursa'da uçuruma yuvarlanan cipteki 2 kişi yaralandı
Yerel

Bursa'da uçuruma yuvarlanan cipteki 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cipin uçuruma yuvarlanması sonucu iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 07:04:00 -
Bursa'da uçuruma yuvarlanan cipteki 2 kişi yaralandı

Bektaş Ö. (25) idaresindeki 16 V 4299 plakalı cip, kar yağışının etkili olduğu Boğazova Yaylası'nda yoldan çıkarak yaklaşık 20 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Özgür D. yaralandı.

Bölgeye itfaiye, arama kurtarma ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

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