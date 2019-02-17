Bursa’da üç tanzim satış noktasında alışverişler başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sebze meyve fiyatlarını düşürmek amacıyla ilk tanzim satış noktaları açıldı. Mihraplı Camii yanı, BursaRay Arabayatağı İstasyonu yanı ve Emek Korupark arkasında oluşturulan noktalar halktan yoğun ilgi gördü. Uygulamadan memnun olan vatandaşlar, tanzim satış yerlerinin sebze ve meyve fiyatlarını aşağı çekeceğini ifade etti. Çadırlardan ve kamyonetlerden ürün satışı yapılması talimatını veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür eden Bursalılar, ayrıca tanzim noktalarının sayısının artırılmasını talep etti.