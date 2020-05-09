Bursa'da "Türk Eximbank Sigorta ve Kredi Uygulamaları" semineri

BURSA (AA) - Bursa'da ihracatçılara, Türk Eximbank ile Kredi Garanti Fonu (KGF) arasında yapılan protokolle devreye alınan Stok Finansman Destek Paketi ile yurt içi kredi programları ve uygulamaya alınan yeni ürünlere ilişkin bilgi verildi.

Uludağ İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, video konferans sistemiyle "Türk Eximbank Sigorta ve Kredi Uygulamaları Kovid-19 Kapsamında Alınan Tedbirler" adı altında seminer düzenlendi.

Seminerde ihracatçılara Türk Eximbank ile KGF arasında imzalanan protokolle devreye alınan Stok Finansman Destek Paketi başta olmak üzere, yurt içi kredi programları, uygulamaya alınan yeni ürünler, alacak sigortası ürünleri ve alıcı kredilerine ilişkin sunum yapıldı.

Açıklamaya göre, Stok Finansman Destek Paketi kapsamında mevcut koşullarda sipariş iptalleri ve talep düşüşü nedeniyle stoklarını satamayarak taşımak zorunda kalan ihracatçılara, stok finansman ihtiyaçları için 1 yıl vadeli Türk lirası reeskont kredisi kullandırılacak. Stok finansmanına yönelik kredilerde faiz oranı yıllık yüzde 7,75, KGF komisyonu ise yüzde 0,50 olarak uygulanacak.

İstihdam sürekliliğini desteklemek amacıyla kullandırılmaya başlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kaynaklı Türk lirası reeskont kredisinde, azami kredi tutarı KOBİ'ler için 25 milyon lira, diğer firmalar için 50 milyon lira olacak. Krediler azami 360 gün vadeli olarak ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet taahhüdü karşılığında kullandırılacak.

Açıklamaya göre, döviz reeskont kredilerinin vadesi ise bu zor dönemde ihracatçıların finansman yükünü azaltmak için azami 2 yıl olacak. 30 Haziran 2020'ye kadar olan kredi geri ödeme vadeleri, TCMB kaynaklarından kullandırılan krediler için 3 ay, Türk Eximbank kaynaklarından kullandırılan krediler için 6 ay ve Sevk Öncesi İhracat Kredileri için 6 ay uzatılabilecek.



