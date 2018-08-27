Bursa’da traktör kazası: 1 kişi öldü
Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.27 Ağustos 2018 Pazartesi 17:06
Öğle saatlerinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi Çeribaşı Mahallesi’nde meydana gelen kazada 65 yaşındaki Hasan Ali Şahin arkadaşının kullandığı traktörün arkasında bulunan salça makinesini tutmak için bindi. Seyir halinde giderken salça makinesiyle birlikte yere düşen Şahin, kafasını yere çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
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