Bursa'da trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı
BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Bursa-Ankara kara yolu Mezitler mevkisinde 3 aracın karıştığı trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mezitler mevkisinde trafik kazası meydana geldiğini, kazada 4 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.