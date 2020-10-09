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Aktüel Bursa'da trafik kazası: 3 yaralı
Aktüel

Bursa'da trafik kazası: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 07:09:49 -
Bursa'da trafik kazası: 3 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Muhammed S. yönetimindeki 16 AAC 03 plakalı otomobil, İzmir Yolu Caddesi'nde özel bir okulun güvenlik kulübesine çarptı.

Kazada sürücü ile araçtaki Ezgi E. ve Gizem H. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar bulundukları yerden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Uludağ Üniversitesi'ne kaldırıldı.

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