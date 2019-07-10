Bursa'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Bursa'da tır ile otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.

İznik istikametine seyreden Akif Altın (19) idaresindeki otomobil, İznik-Bursa kara yolunun Müşküle Mahallesi mevkisinde, karşı yönden gelen Mustafa Hızan'ın (46) kullandığı tırla çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Akif Altın ile yanında bulunan Yağmur Uzun (21) araçta sıkıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Altın ve Uzun, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılarak İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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