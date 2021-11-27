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Yerel Bursa'da TIR ile otomobil çapıştı! 3 yaralı var
Yerel

Bursa'da TIR ile otomobil çapıştı! 3 yaralı var

Bursa'da TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 08:19:00 -
Bursa'da TIR ile otomobil çapıştı! 3 yaralı var

Bursa-Yalova yolu Ovaakça mevkiinde Serkan Güllü'nün kullandığı 16 L 7412 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce Fatih Atasever idaresindeki 16 AEU 611 plakalı tıra sonra da bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Serkan Güllü ile yanında bulunan Deniz Sertel ve ismi öğrenilemeyen bir kişi araçta sıkıştı.

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3 kişi Bursa Şehir Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Güllü ve Sertel'in durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

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