Bursa’da tehlikeli yolculuk Bursa’da 3 bisikletlinin bir araca tutunarak tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Bursa’da 3 bisikletlinin bir araca tutunarak tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Bursa-Ankara yolu üzerinde üç bisiklet sürücüsü, bir kamyonetin arkasına tutunarak seyahat etti. Kendilerinin ve diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan üç kişiyi görüntüleyen başka bir araçtaki yolcu, bisikletlilerin kilometrelerce bu şekilde seyahat ettiğini dile getirdi.

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