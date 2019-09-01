Bursa’da tehlikeli yolculuk
Bursa’da 3 bisikletlinin bir araca tutunarak tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.01 Eylül 2019 Pazar 16:35
Bursa’da 3 bisikletlinin bir araca tutunarak tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Bursa-Ankara yolu üzerinde üç bisiklet sürücüsü, bir kamyonetin arkasına tutunarak seyahat etti. Kendilerinin ve diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan üç kişiyi görüntüleyen başka bir araçtaki yolcu, bisikletlilerin kilometrelerce bu şekilde seyahat ettiğini dile getirdi.
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