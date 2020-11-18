Bursa’da tarihî değeri bulunan 465 sikke ele geçirildi

Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser varlıklarının korunması ve kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi kapsamında daha önceden takibe aldıkları Ü.T’nin Yıldırım ilçesindeki iş yerine operasyon düzenledi. İş yerindeki aramalarda, Bizans İmparatorluğu ile Aksum Krallığı’na ait olduğu belirlenen 465 sikke ele geçirildi.



Ardahan’da silah ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonu



Öte yandan; Ardahan’da düzenlenen tarihi eser operasyonunda ise 2 silah ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 3 tepsi ele geçirildi.