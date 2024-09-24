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Sosyal Medya Bursa'da sürücüler ambulansa yol veremedi! Ortaya bu görüntüler çıktı
Sosyal Medya

Bursa'da sürücüler ambulansa yol veremedi! Ortaya bu görüntüler çıktı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:

Bursa'da sürücüler, fermuar tekniği kullanarak ambulansa yol veremedi.

Bursa’da trafik yoğunluğu sırasında ambulansa yol vermeye çalışan sürücüler, fermuar tekniğini uygulamakta zorluk yaşadı.

Yoğun trafikte ilerlemeye çalışan ambulans, sürücülerin hatalı sıralanması ve fermuar tekniğini bilmemesi nedeniyle gecikti. Fermuar tekniği, yoğun trafikte araçların sırayla yol vererek acil durum araçlarına hızlı geçiş sağlamayı hedefliyor, ancak bu olayda sürücülerin uyum sağlayamaması ambulansın zamanında geçişini engelledi.

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