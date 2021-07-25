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Spor Bursa’da sporun yeni adresi açılışa hazır
Spor

Bursa’da sporun yeni adresi açılışa hazır

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım'a kazandırılan Vakıf Bera Kent Parkı bünyesinde yer alan ve içinde futbol sahaları, basketbol, boks ve güreş branşlarına özel spor salonları ile eğitim salonlarının bulunduğu spor kompleksi, açılış için gün sayıyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 12:22:00 -
Bursa’da sporun yeni adresi açılışa hazır

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım'a kazandırılan Vakıf Bera Kent Parkı bünyesinde yer alan ve içinde futbol sahaları, basketbol, boks ve güreş branşlarına özel spor salonları ile eğitim salonlarının bulunduğu spor kompleksi, açılış için gün sayıyor.
Bursa'nın yeniden yeşille anılan bir kent olması hedefiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım'a kazandırılan Vakıf Bera Kent Parkı'nın ikinci etabı olan spor tesisleri bölümünde de çalışmalar tamamlandı. Yıldırım'ın Vakıf, İsabey, Şirinevler ve Demetevler mahalleleri arasında yer alan aynı zamanda Kestel ve Gürsu ilçelerine de sportif anlamda katkı sağlayacak tesisler, bünyesinde bin 900 kişi kapasiteli tribünü de bulunan iki adet nizami suni çim futbol sahası bulunduruyor. Yaklaşık 3600 metrekare alan üzerine inşa edilen spor salonu ve eğitim merkezi binasındaki çalışmalar da tamamlandı. Bünyesinde biri uluslararası standartlara uygun 800 metrekare alanlı olmak üzere 2 basketbol sahası, boks salonu, güreş salonu, fitness salonu, kafeterya, 9 adet derslik, genel amaçlı spor salonu, her branş için soyunma odaları ve duşların yer aldığı tesisler, sadece Yıldırım’a değil Bursa’da sporun gelişimine ayrı bir ivme kazandıracak.
Spor ve yeşil iç içe
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gençlik ve yeşil Bursa’ya yönelik projelerin önemli öncelikleri arasında olduğunu söyledi. Yıldırım ilçesine kazandırılan Vakıf Bera Kent Parkı’nın da bu iki alana hizmet edeceğini ifade eden Başkan Aktaş, “225 dönümlük parkımızın yapımını tamamlamıştık. Parkla bütünleşik olarak projelendirilen ve inşaatında bir miktar gecikme yaşanan spor tesislerimiz de Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızın katkılarıyla tamamlandı. Halkımızın yeşille, gençlerin de sporla buluşacağı, sportif anlamda tam bir cazibe merkezi olan tesislerimizi önümüzdeki günlerde hizmete açacağız” dedi.

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