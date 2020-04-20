Bursa’da sokağa çıkmanın bedelini ağır ödediler

Tüm Türkiye’de geçerli olan hafta sonu sokak kısıtlamasını Bursa’da ihlal ederek dışarı çıkan bin 230 kişiye, 3 milyon 145 bin lira ceza yazıldı.

Bursa’da korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasında hafta sonu 5 bin emniyet ve jandarma ekibi görev aldı. Ekipler, Bursa’nın 25 ayrı noktasında önlem aldı. Zorunlu izinli sayılan kişilere maske ve sosyal mesafe kuralına karşı uyarılarda bulunan ekipler, izinsiz çıkan bin 230 kişiye ise 3 milyon 143 bin 700 lira para cezası kesti.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağın ardından hafta içi de devam eden kısıtlamalarda ise polis ve jandarma ekipleri vatandaşlara maskesiz ve sosyal mesafe kuralı konularında uyarılarda bulunarak çalışmalarına devam ediyor.