  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa'da soğuk hava deposuna ait plastik kasalar yandı
Aktüel

Bursa'da soğuk hava deposuna ait plastik kasalar yandı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 22:53:15 -
Bursa'da soğuk hava deposuna ait plastik kasalar yandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir soğuk hava deposunun bahçesinde çıkan yangında çok sayıda plastik kasa yandı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Ağaköy Mahallesi'ndeki bir soğuk hava deposunun bahçesindeki meyve kasalarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlere, olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangın sonrası binlerce plastik kasa kullanılamaz hale geldi.

Maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman'ı tahtından edecek! Bergüzar Korel'den dikkat çeken Uyanış Büyük Selçuklu paylaşımı
Medya

Kuruluş Osman'ı tahtından edecek! Bergüzar Korel'den dikkat çeken Uyanış Büyük Selçuklu paylaşımı

Oyuncu Bergüzar Korel, TRT'de bu akşam ekranlara gelecek olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Abdullah Çiftçi sıradaki felaketi açıkladı: Haberler gelmeye başladı
Gündem

Abdullah Çiftçi sıradaki felaketi açıkladı: Haberler gelmeye başladı

Stratejist Abdullah Çiftçi, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün ardından meydana gelebilecek felaketi açıkladı.
Türkiye harekete geçti! Yunan askerlerine tarihi şok
Gündem

Türkiye harekete geçti! Yunan askerlerine tarihi şok

Avrupa'nın dayattığı işgal haritasını yırtıp atan Türkiye, Yunanistan’ı asker bulundurulması uluslararası anlaşmalarla yasak olan adalardan ..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı