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Yerel Bursa'da sisli sabah
Yerel

Bursa'da sisli sabah

Yeniakit Publisher
2023-10-30 10:14:00 -
Bursa'da sisli sabah

Bursa'da sabah saatlerinde etkili olan sis muhteşem görüntüler oluşturdu.

Bursalılar sabah saatlerinde yoğun sisin etkili olduğu bir güne uyandı. Hava sıcaklığının sabah saatlerinde 17 derece olarak ölçüldüğü kentte sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Etkili olan sis nedeniyle Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde bulunan Kalender Külliyesi gözden kayboldu. Havadan görüntülenen caminin sis nedeniyle gökyüzünde sadece minareleri görüldü. Sis altında kaybolan caminin kartpostallık görüntüsü, görenleri kendine hayran bıraktı.

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