Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, zanlı Enes T. (22), Ahmet Vefik Paşa Mahallesi Tuna Sokak'ta yürürken arkasından yaklaştığı Hamza Kara'ya (36) tabancayla ateş etti.
Vücuduna 4 kurşun isabet eden Kara, olay yerinde hayatını kaybetti. Kara'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaçtığı öne sürülen Enes T, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı, suç aleti tabancaya el koyuldu.