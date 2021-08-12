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Yerel Bursa'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı
Yerel

Bursa'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Bursa'da silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastanaye götürülerek tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 07:00:00 -
Bursa'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi Atatük Cadddesi'ndeki apart dairede Ali Zümbül (28) ile kimliği henüz tespit edilemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zümbül, tabancayla açılan ateş sonucu boynundan yaralandı.

Binadakilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Zümbül, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ali Zümbül'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

 

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