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Aktüel

Bursa'da silahlı kavga: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 22:35:17 -
Bursa'da silahlı kavga: 2 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'da, bir restoranda meydana gelen kavgada, 2 kişi tabancayla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Kırcaali Mahallesi'ndeki bir restoranda işletme sahibi Erhan C. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanındaki tabancayla ateş eden zanlı, Erhan C. ile restoranda müşteri olarak bulunan Onur Ö'yü yaraladı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Çekirge Devlet Hastanesine götürdü.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay sonrası bir otomobille kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



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