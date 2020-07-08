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Aktüel

Bursa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 16:57:22 -
Bursa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ve İznik ilçelerinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ilçede eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 6 farklı adrese baskın yaptı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 13 tabanca fişeği ile 7 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 zanlının jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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