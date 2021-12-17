Bursa'da servis minibüsü üst geçit inşaat alanına düştü, 5 kişi yaralandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün üst geçit inşaat alanına düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Balıkpazarı Mahallesi Armutlu yolunda Hasan Bilgin idaresindeki 16 S 7162 plakalı servis minibüsü, birkaç metre yükseklikten üst geçit inşaat alanına düştü.
Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı.
İtfaiye ekiplerince minibüsten çıkarılarak Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.