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Yerel Bursa'da servis aracı devrildi: 8 işçi yaralandı
Yerel

Bursa'da servis aracı devrildi: 8 işçi yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde servis aracının devrildiği kazada 8 işçi yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-10 09:26:00 -
Bursa'da servis aracı devrildi: 8 işçi yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Işıktepe OSB Mahallesi 75. Yıl Bulvarı'nda işçileri taşıyan Hasan Maral idaresindeki 16 S 1998 plakalı minibüs ile Mert Can Yüksel'in kullandığı 16 S 4346 minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle Maral yönetimindeki araç devrildi.

8 işçi yaralandı

Kazada devrilen araçta bulunan 18 işçiden 8'i yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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