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Aktüel

Bursa’da sel bölgesi havadan görüntülendi

Bursa’da yaşanan sel felaketinin boyutu gün ağırınca ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 09:54:19 -
Bursa’da sel bölgesi havadan görüntülendi

Bursa’da yaşanan sel felaketinin boyutu gün ağırınca ortaya çıktı. Sel bölgesi ve çalışmalarına devam eden ekipler havadan görüntülendi.


Bursa’nın Kestel ilçesi Dudaklı, Narlıdere, Kayacık mahallelerinde aniden bastıran şiddetli yağmur 5 kişinin ölümüne sebep olurken, yüzlerce ev, onlarca arama binlerce dönüm tarım arazisini etkiledi. Sel sularının arabaları üst üste koyduğu ve 24 yaşındaki engelli Kader Akbaba’nın hayatını kaybettiği Dudaklı Mahallesi’nde ekipler dün akşamdan beri çalışmalarını sürdürüyor. Selin felaketi de gün ışığınca havadan daha net görüldü. Ayrıca 5 kişinin kaybolduğu, 4’ünün cansız bedenine ulaşıldığı Kayaca Mahallesi’nde de çalışmalar dere yatağında devam ediyor.

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