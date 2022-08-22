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Yerel Bursa'da şehir içi otobüs arıza yapan kamyonete çarptı: 21 yaralı
Yerel

Bursa'da şehir içi otobüs arıza yapan kamyonete çarptı: 21 yaralı

Bursa'da yakın çevre yolunda arıza yapan meyve kasası yüklü kamyonete belediye otobüsü çarptı 3'ü ağır 21 kişi yaralandı. Belediye otobüsü çarpmanın etkisiyle yoldan çıkıp savruldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 10:09:00 -
Bursa'da şehir içi otobüs arıza yapan kamyonete çarptı: 21 yaralı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi yakın çevre yolu üzerinde Mutlular Mevkisi Ankara'ya gidiş yönünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Murat M. idaresindeki 16 VM 145 plakalı kamyonet arıza yapınca yolun sol şeridinde durdu. Serkan A. yönetimindeki 16 JVY 01 plakalı belediye otobüsü arızalanan kamyonete arkadan çarparak, yol dışına savruldu.

Kazada otobüs şoförü Serkan A. ile A.Ç ve M.Ş ağır olmak üzere toplam 21 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle yol kısa süre trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesiyle trafik açıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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