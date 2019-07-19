Bursa’da Şehir hastanesine ücretsiz servis
Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçiş sürecinde vatandaşların mağdur olmaması amacıyla Muradiye Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesi arasında ücretsiz servis uygulaması başlattı.19 Temmuz 2019 Cuma 11:01
Hasan Özan Bursa
Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçiş sürecinde vatandaşların mağdur olmaması amacıyla Muradiye Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesi arasında ücretsiz servis uygulaması başlattı.
Toplam bin 355 yatak kapasitesi bulunan Bursa Şehir Hastanesi’nde hasta kabulü başladı. Şehir Hastanesi’nde hasta kabulünün başlamasıyla birlikte Muradiye Devlet Hastanesi’nde de faaliyet durdu. Taşınma sürecinden haberdar olmayan vatandaşlar için Belediye ücretsiz servis faaliyetini başlattı.
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