Bursa'da salgın nedeniyle iş yerlerini kapatan esnafın su faturalarına yüzde 50 indirim

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalar çerçevesinde iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafın su faturalarında yüzde 50 indirim uyguluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle mağduriyet yaşayanlara market alışverişi, sıcak yemek, gıda ve hijyen kolileri dağıtımı, sosyal destek paketleriyle yardım sağlandı.

Salgın tedbirleri kapsamında son getirilen kısıtlamalardan dolayı iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafın su faturaları 1 Aralık'tan itibaren yüzde 50 indirimli okunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sürecin birkaç hafta içinde normale dönmesi durumunda dahi uygulamanın 3 ay geçerli olacağını bildirdi.

Aktaş, vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Eğer bu süreç daha uzun sürerse biz de indirim uygulamasının süresini uzatabiliriz. Amacımız başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bu süreci en az hasarla atlatabilmesi. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Su fiyatlarında indirim uygulamasından yararlanmak isteyen esnafımızın BUSKİ'ye başvurması yeterli. Bizim tek temennimiz kısa zamanda yeniden sağlıklı günlere kavuşabilmek."











