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Aktüel Bursa'da sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı
Aktüel

Bursa'da sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 21:45:15 -
Bursa'da sahte içki operasyonunda 2 kişi yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'da jandarma ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde, Orhangazi ilçesinde sahte içki yaparak piyasaya süreceği öğrenilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Gemiç Mahallesi'ndeki M.G. ve Yeniköy Mahallesi'ndeki A.Ö'ye ait evlerde yapılan aramalarda, sahte içki yapımında kullanılan 1250 litre fermente alkol, çeşitli marka ve türlerde sahte içkiler ve şişeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.


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