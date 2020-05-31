Bursa’da sahiller yaşlılarla doldu taştı

65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma izninin devam ettiği bugün Bursa Güzelyalı sahilleri vatandaşlarla doldu.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da saat 14.00 itibariyle 65 yaş üstü vatandaşlara verilen sokağa çıkma iznini Bursalı yaşlılar sahilleri doldurarak değerlendirdi. Aylarca evlerinden çıkamayan yaşlılar kısıtlamanın esnetilmesiyle güneş ve sıcak havanın keyfini çıkarttı. Bazı vatandaşlar deniz kenarında otururken, bazıları da olta atarak balık tuttu.

67 yaşında İbrahim Şenocak, balık tutmanın yasak olduğunu bildiğini fakat bugün istisna olarak olta atarak 14.00 -20.00 arasını değerlendirdiğini anlattı. Şenocak, “Balık tutmak yarın serbest olacak ama o zaman ben çıkamayacağım. Ben de bugün çıkıyorum anlayış göstereceklerini düşünüyorum” dedi.

Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşların sosyal mesafeye çok dikkat etmese de maskelerini taktığı gözlemlendi.