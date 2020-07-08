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Aktüel

Bursa'da sahil müzisyenlerine sosyal mesafe cezası

Yeniakit Publisher
2020-07-08 13:39:41 -
Bursa'da sahil müzisyenlerine sosyal mesafe cezası

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal ederek sahilde müzisyenlik yapan kişilere ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kumla Mahallesi'nde akşam saatlerinde müzisyenlerin vatandaşları eğlendirmek amacıyla kalabalığa yol açtığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bu kişilerin kimliklerini tespit eden ekipler, aynı aileden M.D, S.D, Ç.D, B.D, S.D. ve B.D. hakkında işlem başlattı. Şüphelilerden 3'üne 900'er lira para cezası verildi.

Söz konusu bölgede 3 çocuğunu çalıştırdığı belirlenen baba M.D. ise gözaltına alınarak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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