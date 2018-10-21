Bursa'da sağanak yağmur etkisini artırdı

İzmir-Bursa karayolundaki Merinos alt geçidi, sağanak dolayısıyla kısa sürede suyla doldu. Bu sırada alt geçitte seyreden Oktay Sarıkaya yönetimindeki 16 LMC 99 otomobil arızalandı.

Olay yerine kısa sürede ulaşan karayolları, BUSKİ ve itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından alt geçitte biriken suyu tahliye etti.

Arızalanan otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından alt geçit trafiğe açıldı.

Bu arada, sürücü Sarıkaya, ekiplerin yardım önerilerini geri çevirerek su tahliye olana kadar otomobilden inmedi.

Sarıkaya, alt geçitten geçerken yükselen suyu fark etmediğini ve otomobilinin aniden arızalandığı söyledi.