AĞAÇ AŞ
0553 313 94 23

Bursa'da sağanak yağmur etkisini artırdı

Osmangazi ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle suyla dolan alt geçitte mahsur kalan araç kurtarıldı.

21 Ekim 2018 Pazar 08:02
Bursa'da sağanak yağmur etkisini artırdı

İzmir-Bursa karayolundaki Merinos alt geçidi, sağanak dolayısıyla kısa sürede suyla doldu. Bu sırada alt geçitte seyreden Oktay Sarıkaya yönetimindeki 16 LMC 99 otomobil arızalandı.

Olay yerine kısa sürede ulaşan karayolları, BUSKİ ve itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından alt geçitte biriken suyu tahliye etti.

Arızalanan otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından alt geçit trafiğe açıldı.

Bu arada, sürücü Sarıkaya, ekiplerin yardım önerilerini geri çevirerek su tahliye olana kadar otomobilden inmedi.

Sarıkaya, alt geçitten geçerken yükselen suyu fark etmediğini ve otomobilinin aniden arızalandığı söyledi.

 

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 08:02
  1. İzmir
  2. Bursa
  3. bursa
  4. sağanak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yerden yere vurdu: Donald Trump hiçbir şeyi beceremiyor
    1. Yerden yere vurdu: Donald Trump hiçbir..
    2. Çin'de maden ocağında patlama! 22 işçi..
    3. Çok tartışılacak 'Selman' söylentisi!
    4. Cemal Kaşıkçı, Türkiye'yi kilit ülke..
    5. İstanbul'da feci kaza! Bariyerde asılı..
    6. Hatay'da paketleme fabrikasında yangın..
    7. Londra'da yüzbinler yeni Brexit..
    8. Bursa'da sağanak yağmur etkisini artırdı
    9. Memura mesai zammı! Yeni yıldan..
    10. Başkentte oto yangını
    11. Bilecik'te zincirleme trafik kazası: 1..
    12. “15 Temmuz zaferi olmasaydı bugün her..
    13. Bakan noktayı koydu! Yapanlar yandı...
    14. Günün âyet ve hadisi
    15. Eli kanlı Prens Selman'a şok! Tek tek..
    16. Türkiye'ye yatırımcı yağmuru
    17. FETÖ’de her yol mübah! Hainler bunu da..
    18. Fikret Orman'dan Fenerbahçe'ye..
    19. Bulgar medyasından transfer iddiası!..
    20. Cengiz Ünderli Roma sahasında dağıldı!..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?