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Aktüel

Bursa’da sağanak yağış sele neden oldu

Bursa’da yaklaşık 20 dakika süren aşırı yağmur ve fırtınada araçlar sular altında kalırken, meyve bahçeleri ve sebze tarlaları zarar gördü.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 21:04:41 -
Bursa’da sağanak yağış sele neden oldu

Bursa’da yaklaşık 20 dakika süren aşırı yağmur ve fırtınada araçlar sular altında kalırken, meyve bahçeleri ve sebze tarlaları zarar gördü.


Bursa’da öğleden sonra başlayan ve yaklaşık 20 dakika süren yağmur ile birlikte fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Kestel ve Yenişehir ilçelerine bağlı olan kırsal bölgelerde etkili olan yağış nedeniyle araçlar sürüklenip zarar görürken yollar kullanılamaz hale geldi. Birçok araç su içinde kalarak zarar oluşurken evleri su bastı. Bursa’da yaklaşık 20 dakika süren aşırı yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.


Seymen Mahalle Muhtarı Nazım Tüsüs, “Yağmur hayatı olumsuz etkiledi bir çok yer sular altında kaldı. Ama Allah’tan gelen bir afet. Önceden önlem alsaydık bu kadar olmazdı” dedi.

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