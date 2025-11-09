  • İSTANBUL
Bursa'da rüşvet soruşturmasında tutuklu sayısı 17'ye yükseldi
Yerel

Bursa'da rüşvet soruşturmasında tutuklu sayısı 17'ye yükseldi

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bursa'da rüşvet soruşturmasında tutuklu sayısı 17'ye yükseldi

Bursa'da "rüşvet, suç örgütü kurma ve mal varlığını aklama" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada, daha önce eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de aralarında bulunduğu 15 kişinin tutuklanmasının ardından yeni gelişmeler yaşandı. Dün gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı tutuklu sayısı 17'ye yükseldi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" şüphesiyle yürüttüğü kapsamlı soruşturma derinleşmeye devam ediyor.

ESKİ BAŞKAN ERDEM'İN ARALARINDA OLDUĞU 15 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmanın ilk aşamasında, 10 Ekim'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 22 zanlıdan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, eski imar müdürü, yapı denetim firması sahipleri, mühendisler ve müteahhitlerin de bulunduğu 15 kişi tutuklanmıştı.

YENİ OPERASYONDA TUTUKLU SAYISI 17'YE ÇIKTI

Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan eski Nilüfer Belediyesi Meclis üyeleri Şemsi O. ve A.Ç. ile eski CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Y.'nin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Şemsi O. ve Fırat Y., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu son tutuklamalarla birlikte soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 17'ye yükseldi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU, TMSF KAYYUM ATADI

Operasyon kapsamında şüphelilere ait gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konulduğu bildirildi. Ayrıca, soruşturma çerçevesinde 1 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla kayyum ataması yapıldığı da öğrenildi. Serbest kalanlar arasında Turgay Erdem’in eşi ve kayınbiraderi de bulunuyor.

 

