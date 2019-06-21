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Bursa’da rekor günü

Cuma günü 300 bin 402 yolcu taşıyan Bursaray, böylelikle tarihinin en yüksek yolcu rekorunu kırmış oldu.

21 Haziran 2019 Cuma 11:04
Bursa’da rekor günü

 Adem Şahin 

Metro istasyonlarında yapılan fiziki düzenlemeler, sabah ve akşam pik saatlere konulan ek seferler, raylı sistem hatlarını besleyen otobüs seferlerinin yeniden düzenlenmesi gibi çalışmalar, raylı sistemdeki yolcu artışının en önemli nedeni olarak öne çıkıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yapılan iyileştirmelerin yolcu sayılarındaki artışlarla kendini gösterdiğini belirterek, çalışmaları devam eden sinyalizasyon optimizasyonu ile de bekleme sürelerinin azalacağını ve 2020 yılında yolcu sayısının yüzde 45 artışla 440 binlere ulaşacağını söyledi.

Kendisinin de fırsat buldukça metro ile yolculuk yapıp, talep ve şikayetleri doğrudan vatandaşlardan öğrendiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Önceliğimizin ulaşım olduğunu her fırsatta söylüyorum. Sadece raylı sistemde değil, şehir içi yolların da trafik yoğunluğundan arınması hedefiyle akıllı kavşak ve yol genişletme gibi bir dizi yatırımları da hayata geçirmiştik. Sadece bu yapılan küçük dokunuşlarla bile 2018 yılında trafik sıkışıklığının yüzde 5 azaldığı uluslararası verilerle ortaya kondu. Gerek raylı sistem gerekse karayolu ulaşımdaki iyileştirme çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:04
  1. Metro istasyonları
  2. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş

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