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Aktüel Bursa'da polisi şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi
Aktüel

Bursa'da polisi şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Mütalaada, tutuklu sanık hakkında, bir polis memurunun şehit edilmesi, bir polisin yaralanmasına ilişkin ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası istendi

Yeniakit Publisher
2020-12-09 18:34:44 -
Bursa'da polisi şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, geçen yıl aralık ayında kavga ihbarı üzerine olay yerine giden ekipteki polis memurunun silahla vurularak şehit edilmesi, bir polisin de yaralanmasına ilişkin 1'i tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Murat D. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklar S.D, İ.D, T.B. ve M.Y, şehit polis memuru Alaattin Özdemir'in eşi Naciye ve oğlu Emre Özdemir, polis memuru N.K. ile taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada tanığın dinlenmesinin ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, olay yerindeki başka bir kavganın ardından maktul polis memuru Alaattin Özdemir ve N.K'nin olaya karışan diğer kişileri tespit etmek istedikleri, bu sırada, polislere hakaret ve küfür ettiği öne sürülen Murat D'yi gözaltına almak istedikleri ancak tutuksuz sanıkların cebir veya tehdit kullanarak engel olmaya çalıştıkları gerekçesiyle 5 yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Cumhuriyet savcısı ayrıca, olayın devamında yazıhane olarak kullanılan konteynerde kendisiyle konuşmaya çalışan polis memuru Alaattin Özdemir'i beylik tabancasını alarak başından vuran ve olaya müdahale eden bir polise de ateş etmeye çalışan tutuklu sanık Murat D'nin kamu görevlisini kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve diğer polis memuru için de öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Tutuklu sanık Murat D, söyleyecek bir şeyi olmadığını belirterek tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesini istedi.

Tutuksuz sanıklar ise suçlamaları reddetti, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı sanık avukatlarının ek süre istemesi üzerine sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde 3 Aralık 2019'da iki aile arasında yaşanan kavga ihbarı üzerine olay yerine giden ekipteki polislerden Alaattin Özdemir, belindeki tabancasını gasbeden Murat D. tarafından açılan ateşle başından yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Gözaltına alınan 5 şüpheliden Murat D. tutuklanmış, S.D, İ.D, T.B. ve M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


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