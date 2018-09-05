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Bursa’da park parası yüzünden bıçaklı kavga

Bursa’da bir aile ve bir otopark görevlisi park parası için kavga etti.

05 Eylül 2018 Çarşamba 08:36
Bursa’da park parası yüzünden bıçaklı kavga

Olay Bursa’nın merkez Yıldırım İlçesi Mimarsinan Mahallesinde meydana geldi. Öğlen saatlerinde hastaneye gelen aile aracı otoparka bırakmak istedi. Otopark görevlisi Şaban G. (40) park parasını peşin istedi. Fakat acelesi olduklarını söyleyen aile parayı daha sonra vereceklerini belirtti. Bunun üzerine otopark görevlisi Şaban G. parayı almakta ısrar edince iki taraf arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönerken ailede bulunan 3 erkek şahıs belinden çıkardıkları bıçaklar ile otopark görevlisi Şaban G. yi kovalamaya başladı. Korkup kaçan park görevlisi 100 metre ileride bulunan bir kafeye giderek oraya sığındı. Olay yerine gelen polis ekipleri şahısların belinde bulunan bıçakları alarak tarafları sakinleştirirken şüphelileri gözaltına aldı. Ailede bulunan bir kadın ise otopark parasını vermeyeceğiz çık dışarı diyerek park görevlisine bağırdı. İçeride saklanan görevli polis tarafından çıkartılarak polis merkezine götürüldü. Ardından darp edilen görevli Şaban G. darp edildiği için hastanede tedavi olarak taburcu edildi. Kavga anları ise olay yerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 08:36
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