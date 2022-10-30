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Yerel Bursa'da park halindeki 3 araca çarpan sürücü kaçtı
Yerel

Bursa'da park halindeki 3 araca çarpan sürücü kaçtı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park halinde bulunan 3 araca çarpan panelvan araç sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 08:26:00 -
Bursa'da park halindeki 3 araca çarpan sürücü kaçtı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park halinde bulunan 3 araca çarpan panelvan araç sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 16 BP 631 plakalı panelvan araç, Sırameşeler Mahallesi Mudanya Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında park halinde bulunan 3 otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrulan bir otomobil beton aydınlatma direğine çarptı. Aydınlatma direğine çarpan otomobil kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bölgede incelemede bulunan polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

 

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