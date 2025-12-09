  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Macaristan Başbakanı Orban Türkiye'de: Her iki liderden önemli açıklamalar

8 Aralık devrimi sonrası.. İşte Türkiye'den ayrılan Suriyeli sayısı

Sudan’da sessiz soykırım: Faşir’den kaçanlar işkence ve katliamı anlatıyor

Bakanlık Teminat Bilgi Sistemi'ni kullanıma açtı! Türkiye'ye duyurdular! Gümrüklerde yeni dönem

Skandal İddia: Türkiye’ye göçmen olarak gelen 15 milyon Yahudi var! Biz onları hem Türk hem de Müslüman olarak tanıyorduk

İzmir’de Çıplak Ayak İsyanı! Tugay: “Aile İçi Sorun Gibi Görün…”

Cumhuriyet yine zikzak çizdi! Bir yanda 'papazlara dikkat edin' bir yanda 'Ekrem'i kurtarın'

Türkiye-Macaristan arasında önemli adım! Bakan Bolat: Hedef 6 milyar dolar diyerek duyurdu!

Bakan Fidan'dan Suriye'ye Güçlü Destek Mesajı: "Yıkımın yarasını saran kardeşlerimizin yanındayız!"

CHP’li Bahar Feyzan'dan "CHP'yi Ele Geçirme" planları "100 Yıllık CHP'yi parayla aldık diye sevindiler"
Yerel Bursa'da otomobil takla atıp ters durdu: 1 yaralı
Yerel

Bursa'da otomobil takla atıp ters durdu: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bursa'da otomobil takla atıp ters durdu: 1 yaralı

İnegöl’de kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Kaza sonrası sürücü hastaneye gitmeyi reddetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak ters durduğu kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza saat 00.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolunda İnegöl girişindeki köprülü kavşak girişinde meydana geldi. Sürücü Safa S. (19) yönetimindeki 16 ADN 415 plakalı otomobil, Alanyurt'a dönüş yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Ters dönen araçtaki sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye gitmeyi reddeden sürücü, ambulansta tedavi edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun’un 11 aylık kaza bilançosu açıklandı
Samsun’un 11 aylık kaza bilançosu açıklandı

Yerel

Samsun’un 11 aylık kaza bilançosu açıklandı

Eruh’ta yürek burkan kaza! 11 yaşındaki çocuk çapa makinesine kapıldı!
Eruh’ta yürek burkan kaza! 11 yaşındaki çocuk çapa makinesine kapıldı!

Yerel

Eruh’ta yürek burkan kaza! 11 yaşındaki çocuk çapa makinesine kapıldı!

Gasbettiği taksiyle kaza yaptı! Kaçmaya çalışırken yakalandı
Gasbettiği taksiyle kaza yaptı! Kaçmaya çalışırken yakalandı

Yerel

Gasbettiği taksiyle kaza yaptı! Kaçmaya çalışırken yakalandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23