Bursa'da orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, kırsal Dağgüney Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının çıktığı bölgeye 3 helikopter, bir uçak ve 12 arazöz sevk edildi.04 Eylül 2018 Salı 15:52
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.
Kırsal Dağgüney Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 3 helikopter, bir uçak ve 12 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle dere yatağında ilerlemesi durdurulan, kısmen kontrol altına alınan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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