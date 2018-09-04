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Bursa'da orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, kırsal Dağgüney Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının çıktığı bölgeye 3 helikopter, bir uçak ve 12 arazöz sevk edildi.

04 Eylül 2018 Salı 15:52
Bursa'da orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.

Kırsal Dağgüney Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 3 helikopter, bir uçak ve 12 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle dere yatağında ilerlemesi durdurulan, kısmen kontrol altına alınan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 15:52
  1. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü
  2. ormanlık alanda çıkan yangın

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