Bursa'da operasyon: Tapınakları hedef alan 3 kişi gözaltına alındı! 
Aktüel

Bursa'da operasyon: Tapınakları hedef alan 3 kişi gözaltına alındı! 

Bursa'da operasyon: Tapınakları hedef alan 3 kişi gözaltına alındı! 

Bursa'da kaçakçılığına yönelik polisin düzenlediği operasyonda Aslan başı ve Roma dönemi eserlerini hedef alan 3 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Kaçakçılık faaliyetlerine yönelik cezalar kesilirken önemli ağır darbe geldi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonette yapılan aramada, tarihi eser kaçakçılığına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Aramada, bir aslan başı heykeli ve Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen tapınak taşı gibi değerli eserler bulundu.

Ekiplerin gerçekleştirdikleri operasyonlarda kaçakçılık faaliyetlerine yönelik önemli darbe vuruldu.

TARİHİ ESERLER KAMUFLAJ ALTINDA BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Orhaneli-Harmancık kara yolu üzerinde şüpheli bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Yapılan detaylı incelemede, kamyonetin brandasının altında gizlenmiş vaziyette bir aslan başı heykeli, Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen bir tapınak taşı ve bir mezar steli ile rölyef gibi önemli tarihi eserler gün yüzüne çıkarıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, ESERLER MÜZEYE TESLİM EDİLDİ

Operasyon kapsamında, tarihi eserleri taşıdığı iddia edilen araçtaki 3 şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserler ise inceleme ve konservasyon işlemleri için Bursa İl Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 3 şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

 

