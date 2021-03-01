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Eğitim Bursa'da okullar açılıyor mu? Bursa'da okullar ne zaman açılacak?
Eğitim

Bursa'da okullar açılıyor mu? Bursa'da okullar ne zaman açılacak?

Bugün yapılan kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basın açıklamasından sonra kademeli normalleşme ile ilgili detaylar merak ediliyor. Okulların hangi illerde, hangi sınıflarda ve ne zaman açılacağı merak ediliyor. Peki Bursa'da okullar açılıyor mu? Bursa'da okullar ne zaman açılacak? işte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-03-01 22:57:00 -
Bursa'da okullar açılıyor mu? Bursa'da okullar ne zaman açılacak?

Bugün gerçekleştirilen kabine toplantısında kademeli normalleşme ile ilgili kararlar ele alındı. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Okulların hangi illerde hangi sınıfların ve ne zaman açılacağı merak ediliyor. Peki Bursa'da okullar açılıyor mu? Bursa'da okullar ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacaktır. Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacaktır. Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Bursa, Sağlık Bakanlığı verilerine göre orta riskli bölgede yer aldığı için yarından itibaren tüm sınıflarda yüz yüze eğitime başlanacak.

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