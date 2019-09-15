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Bursa’da nefes kesen tırmanış

Nilüfer Belediyesi ve Türkiye Dağcılık Federasyonu iş birliği ile düzenlenen “Nilüfer Belediyesi Lider Tırmanma Yarışması” heyecan dolu anlara sahne oldu.

15 Eylül 2019 Pazar 10:01
Bursa’da nefes kesen tırmanış

Nilüfer Belediyesi ve Türkiye Dağcılık Federasyonu iş birliği ile düzenlenen “Nilüfer Belediyesi Lider Tırmanma Yarışması” heyecan dolu anlara sahne oldu.


Nilüfer Belediyesi ve Türkiye Dağcılık Federasyonu iş birliğiyle bu yıl 4. kez düzenlenen Lider Tırmanma Yarışması’na ilgi büyüktü. Görükle Spor Parkı’nda düzenlenen yarışmalara 40’ı erkek, 23’ü kadın olmak üzere toplam 63 sporcu katıldı.Görükle Spor Parkı’nda bulunan tırmanma duvarına, her sporcu 6 dakikalık sürede çıkmaya çalıştı.


İlgi ve heyecan içinde izlenen yarışların sonunda erkeklerde birinciliği geçen yıl olduğu gibi bu yıl da İranlı sporcu Muhammad Yousefi elde ederken, Furkan Akaya ikinci, Ali Şen de üçüncü oldu. Büyük çekişmenin yaşandığı kadınlar kategorisinde birincilik kürsüsüne Ayşe Narmanlı çıkarken, Duygu Güneş Yalçın ikinci, Gülay Balık de üçüncülüğü elde etti.


Ayrıca yarışlara katılan en genç ve en yaşlı sporculara özel ödül verildi. Dereceye girenlere madalya, kupa ve para ödüllerini veren Nilüfer Belediye Başkan Vekili Feridun Uyruk ile Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer, sporcuları, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem adına da kutladılar.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 10:01
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