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Aktüel Bursa'da motosiklet kazası: 1 ölü
Aktüel

Bursa'da motosiklet kazası: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-09-06 05:23:27 -
Bursa'da motosiklet kazası: 1 ölü

BURSA (AA) - Bursa'da, bir motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İzmir yolundan kent merkezi istikametine seyreden Barış Bulut (29) idaresindeki 16 DL 963 plakalı motosiklet, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi kavşağı yakınlarında bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Motosikletin üzerinden savrulan Bulut yol kenarındaki bir ağaca çarptı, motosiklet ise yaklaşık 100 metre sürüklendi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Bulut'u Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü.

Bulut, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


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