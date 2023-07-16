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Yerel Bursa'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Yerel

Bursa'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-07-16 17:23:00 -
Bursa'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü ağaca çarparak hayatını kaybetti, arkasında oturan arkadaşı ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Doğanköy Şehir Hastanesi yakınlarında meydana geldi.

Nilüfer'de bir kafede arkadaşlarıyla oturan Gökhan Camgöz ve Koray Sülümer, Kocaeli Kartepe’ye gitmek üzere yola çıktı.

Şehir Hastanesi yakınlarındaki yeni bağlantı yolunda 16 EAJ 77 plakalı motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybeden 42 yaşındaki Gökhan Camgöz, yolun ortasındaki ağaca çarparak hayatını kaybetti.

Arkasında oturan arkadaşı Koray Sülümer ise kazayı yaralı olarak atlattı.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.
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