Bursa'da minik Ramazan, 3'üncü kattan beton zemine düştü

Olay, Bursa İnegöl Kemalpaşa Mahallesi Örnek Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın 3'üncü katında oturan Ramiz ve Fatma M. çiftinin oğulları Ramazan, oyun oynarken koltuğun üzerine çıkıp pencereden sarktı. Bu sırada dengesini kaybeden minik Ramazan, sokağa, beton zemine düştü.

Ramazan M., ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Minik Ramazan, buradaki ilk müdahalesinin ardından da beyin kanaması şüphesiyle, dedesi Erol M.nin kucağında, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.