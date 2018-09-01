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Bursa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı

İnegöl ilçesinde kontrolden minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 14:28
Bursa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Deniz B. (22) idaresindeki 16 F 2108 plakalı minibüs, Alanyurt yolu üzerinde seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Savrulan araç, aynı istikamette seyir halinde olan Abdulkadir Y. idaresindeki 16 KCG 20 plakalı otomobile çarptıktan sonra orta refüje çıktı. Hızlı kesilmeyen minibüs, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Şiddetli çarpmanın etkisiyle direk yerinden sökülürken, minibüsün lastikleri patladı.

Kazada minibüs sürücüsü ile yanında bulunan Mehmet T. (23) yaralandı. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hurdaya dönen yemek dağıtımı minibüsü çekici marifetiyle yoldan kaldırıldı.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 14:28
  1. bursa
  2. inegöl
  3. trafik kazası

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